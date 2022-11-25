Tesla сделала свой автопилот общедоступным

На данный момент есть лишь два ограничения — пользователь должен быть владельцем фирменного электромобиля бренда (что логично) и находиться в Северной Америке.

Глава компании Илон Маск заявил, что FSD будет доступна всем, кто сделает соответствующий запрос с экрана автомобиля. При этом наши американские коллеги отметили, что развёртывание системы автопилотирования произошло аккурат в момент, когда Министерство юстиции США высказало претензии к Tesla относительно её «ложных» утверждений на тему FSD.

Напомним, что ранее доступ к автопилоту имели лишь пользователи, подпадающие под ряд критериев: рейтинг безопасности должен был составлять не менее 80 баллов, а пробег на автопилоте не менее ста миль.