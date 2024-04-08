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Опубликовано 08 апреля 2024, 22:43
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Tesla снова оказалась в суде из-за смертельного ДТП с инженером Apple

Дело 2018 года
Компания Tesla столкнулась с очередным иском о неправомерной смерти, связанной с ее системой помощи водителю Autopilot. Дело, начатое сегодня в Калифорнии, связано со смертью Уолтера Хуанга, инженера Apple, погибшего в 2018 году, когда его Model X врезалась в разделитель шоссе.
Tesla снова оказалась в суде из-за смертельного ДТП с инженером Apple
© Austin Ramsey

Семья Хуанга утверждает, что в этом виноват вводящий в заблуждение маркетинг Tesla и слабая разработка системы. Они утверждают, что автопилот создал ложное чувство безопасности, в результате чего Хуанг доверился системе, играя в игру на своем телефоне. В иске Tesla критикуется за то, что в систему не были включены такие функции, как автоматическое экстренное торможение, легко доступные в других автомобилях.

Однако Tesla утверждает, что Хуанг неправильно использовал автопилот и несет полную ответственность за аварию. Они ссылаются на данные, показывающие, что его руки не держались за руль в течение шести секунд до столкновения.

Это дело вновь вызывает споры о безопасности автопилота. Национальный совет по безопасности на транспорте ранее упрекнул Tesla за вводящий в заблуждение маркетинг и слабую операционную разработку. Однако калифорнийские присяжные встали на сторону Tesla в двух аналогичных случаях за последний год.

Источник:Ars Technica
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Tesla
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#автопилот
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#электрокары
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#суд