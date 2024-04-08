Tesla снова оказалась в суде из-за смертельного ДТП с инженером Apple

Семья Хуанга утверждает, что в этом виноват вводящий в заблуждение маркетинг Tesla и слабая разработка системы. Они утверждают, что автопилот создал ложное чувство безопасности, в результате чего Хуанг доверился системе, играя в игру на своем телефоне. В иске Tesla критикуется за то, что в систему не были включены такие функции, как автоматическое экстренное торможение, легко доступные в других автомобилях.

Однако Tesla утверждает, что Хуанг неправильно использовал автопилот и несет полную ответственность за аварию. Они ссылаются на данные, показывающие, что его руки не держались за руль в течение шести секунд до столкновения.

Это дело вновь вызывает споры о безопасности автопилота. Национальный совет по безопасности на транспорте ранее упрекнул Tesla за вводящий в заблуждение маркетинг и слабую операционную разработку. Однако калифорнийские присяжные встали на сторону Tesla в двух аналогичных случаях за последний год.