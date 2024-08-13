Tesla сняла с продажи самую дешевую версию Cybertruck и подняла цены на остальные варианты

Теперь самым доступным вариантом стал полноприводный Cybertruck, который стоит $79 990, а флагманская версия Cyberbeast подорожала до $99 990.

Ранее заднеприводная версия продавалась за $60 990, но больше она не доступна. Для сравнения, начальная цена Cybertruck в 2019 году была обещана на уровне $39 990. Теперь же потенциальным покупателям придется заплатить на $39 000 больше, чтобы приобрести базовую модель.

Эти изменения произошли на фоне множества проблем с качеством сборки и софтом у первых моделей Cybertruck.

Tesla уже несколько раз отзывала автомобиль по разным причинам, включая неисправный педальный узел, программные ошибки и поломки в системе стеклоочистителей.