Tesla сняла с продажи самую дешевую версию Cybertruck и подняла цены на остальные варианты

Опубликовано 13 августа 2024, 09:24
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Tesla сняла с продажи самую дешевую версию Cybertruck и подняла цены на остальные вариантыТеперь цена базовой модели в 2 раза выше, чем обещалось в 2019 году
Tesla прекратила продажу самой дешевой версии Cybertruck с задним приводом и значительно повысила цены на оставшиеся модели.
Теперь самым доступным вариантом стал полноприводный Cybertruck, который стоит $79 990, а флагманская версия Cyberbeast подорожала до $99 990.
Ранее заднеприводная версия продавалась за $60 990, но больше она не доступна. Для сравнения, начальная цена Cybertruck в 2019 году была обещана на уровне $39 990. Теперь же потенциальным покупателям придется заплатить на $39 000 больше, чтобы приобрести базовую модель.
Эти изменения произошли на фоне множества проблем с качеством сборки и софтом у первых моделей Cybertruck.
Tesla уже несколько раз отзывала автомобиль по разным причинам, включая неисправный педальный узел, программные ошибки и поломки в системе стеклоочистителей.