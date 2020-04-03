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Tesla собрала более полумиллиона предзаказов на свой первый электропикап Cybertruck
В среднем по 1 тыс заказов в день
Когда в конце прошлого года Илон Маск представил первый электропикап своей компании Tesla — Cybertruck — общество разделилось на два лагеря. Одни считали, что подобный автомобиль не будет пользоваться спросом, а сам Маск в очередной раз провел не более, чем пиар-акцию своей компании. Вторые же везде и всюду кричали о том, каким замечательным получился первый пикап Tesla, работающий на электрической тяге. И, судя по всему, именно вторые были ближе к истине.
Так, в сети появилась информация о том, что Tesla все же сумела собрать более полумиллиона предзаказов на свой Cybertruck. Если быть более точным, то прямо сейчас на счету компании 622 тыс заказов от желающих получить новый электромобиль Tesla.
Учитывая, сколько времени прошло с момента анонса устройства, можно рассчитать, что ежедневно оформляется около 1 тыс предзаказов на пикап. Правда, стоит отметить, что сделать это не так уж и сложно — достаточно оставить депозит в размере 100 долларов, что, согласитесь, не так уж и много, особенно если речь идет о тех же США.
Напомним, что полноценный запуск Tesla Cybertruck должен состояться лишь в следующем, 2021 году.