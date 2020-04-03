Tesla собрала более полумиллиона предзаказов на свой первый электропикап Cybertruck

Так, в сети появилась информация о том, что Tesla все же сумела собрать более полумиллиона предзаказов на свой Cybertruck. Если быть более точным, то прямо сейчас на счету компании 622 тыс заказов от желающих получить новый электромобиль Tesla.

Учитывая, сколько времени прошло с момента анонса устройства, можно рассчитать, что ежедневно оформляется около 1 тыс предзаказов на пикап. Правда, стоит отметить, что сделать это не так уж и сложно — достаточно оставить депозит в размере 100 долларов, что, согласитесь, не так уж и много, особенно если речь идет о тех же США.

Напомним, что полноценный запуск Tesla Cybertruck должен состояться лишь в следующем, 2021 году.