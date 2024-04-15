Tesla сократит более 10% сотрудников

Хотя ранее появлялись слухи о возможных сокращениях, только сейчас они получили официальное подтверждение от компании. Илон Маск, генеральный директор Tesla, выразил сожаление по поводу необходимости сокращений, но подчеркнул их необходимость для обеспечения эффективности и инновационности компании.

Подробности о том, какие конкретно команды будут затронуты сокращениями, пока неизвестны. Однако, некоторые высокопоставленные сотрудники Tesla уже лишились статуса «связанных с Tesla» на своих страницах в Twitter, что вызвало дополнительные вопросы о будущем компании.