Tesla сократит более 10% сотрудников

Опубликовано 15 апреля 2024, 22:30
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Tesla сократит более 10% сотрудниковДля обеспечения эффективности компании
Tesla объявила о сокращении «более 10%» своего мирового персонала во внутреннем письме для всех сотрудников. Это решение было принято после периода подготовки к сокращениям, включавшего выявление ключевых членов команд и приостановку некоторых бонусных программ, а также сокращение производства на заводе Gigafactory Shanghai.
Хотя ранее появлялись слухи о возможных сокращениях, только сейчас они получили официальное подтверждение от компании. Илон Маск, генеральный директор Tesla, выразил сожаление по поводу необходимости сокращений, но подчеркнул их необходимость для обеспечения эффективности и инновационности компании.
Подробности о том, какие конкретно команды будут затронуты сокращениями, пока неизвестны. Однако, некоторые высокопоставленные сотрудники Tesla уже лишились статуса «связанных с Tesla» на своих страницах в Twitter, что вызвало дополнительные вопросы о будущем компании.