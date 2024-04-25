Tesla создаст «более доступную» модель после полного отказа от Model 2

На фоне новости о запуске новой линейки в столь короткие сроки акции Tesla буквально взлетели после закрытия торгов. На цены бумаг не повлиял даже отчёт Tesla о падении выручки и прибыли, что оказалось ниже прогнозов аналитиков Уолл-стрит.

Цена на отменённую Model 2 должна была составить $25 тысяч. Анонсированная Маском модель должна стоить ещё дешевле, и аналитики теряются в догадках, какой может быть стоимость такого электромобиля. Но все признают, что этим заявлением Маска Tesla отбила свои позиции при котировках акций.