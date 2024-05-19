Tesla создаст в Китае дата-центр для обучения своего автопилота

Для этого вендор перенесёт в Китай часть мощностей обработки данных, а затем начнётся создание ЦОДа. Сейчас Tesla ожидает согласования и одобрения своего пакета Full Self-Driving в Китае.

Tesla необходимо будет работать с китайским партнёром, чтобы создать центр обработки данных для разработки более надёжного пакета Full Self-Driving. Некотрые источники утверждают, что представители Tesla встречались с сотрудниками Nvidia; речь шла о покупке графических процессоров для потенциального китайского дата-центра.

Как сообщается, потенциальное использование китайского ЦОДа стало более реалистичным, когда Маск встретился с премьер-министром КНР Ли Цяном в Китае. И якобы эта встреча также помогла Tesla получить предварительное одобрение для пакета FSD.