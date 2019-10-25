Авто
Сегодня 17:10
Tesla сожгла водителя заживо в ДТП из-за электронных замков дверей
Несмотря на то, что люди собравшиеся вокруг автомобиля пытались ему помочь
Американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором рассказала о том, как житель Южной Каролины по имени Омар Аван заживо сгорел в результате аварии с участием арендованным им электромобилем Tesla.
Если верить данным газеты, 48-летний мужчина столкнулся с потерей управления автомобилем, после чего совершил наезд на пальму. После столкновения литий-ионный аккумулятор автомобиля начал гореть, а огонь и дым заполнили салон. Из-за конструктивных особенностей Tesla Model S — ручки автомобиля утоплены в корпусе и открываются лишь с помощью электроники — собравшиеся вокруг люди не смогли помочь водителю.
”Эта особенность Model S сделала автомобиль смертельной ловушкой”, — говорится в иске семьи погибшего, который они подали на компанию после инцидента.
Самое читаемое