Опубликовано 28 августа 2024, 08:151 мин.
Tesla удалила со своего сайта упоминание о «беспилотном оборудовании в каждом автомобиле»Маск отступает?
Компания Tesla недавно внесла изменения на своём сайте, удалив все записи в блоге, сделанные до 2019 года. В том числе и включая важный пост 2016 года, в котором утверждалось, что «все автомобили Tesla оснащены оборудованием для самостоятельного вождения».
Этот пост неоднократно вызывал критику и обвинения в введении покупателей в заблуждение, так как системы Full-Self Driving (FSD) и Autopilot, предложенные компанией, пока не обеспечивают полную автономность вождения и требуют участия водителя.
В последнее время Tesla стала более осторожно формулировать свои заявления, называя систему FSD «под наблюдением», чтобы подчеркнуть, что автомобили пока не могут полностью управляться без участия человека.
Это изменение произошло на фоне других изменений в политике компании, таких как отмена запрета на перепродажу первых Cybertruck в течение года после покупки, что также было сделано незаметно и без лишнего шума.