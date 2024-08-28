Tesla удалила со своего сайта упоминание о «беспилотном оборудовании в каждом автомобиле»

Этот пост неоднократно вызывал критику и обвинения в введении покупателей в заблуждение, так как системы Full-Self Driving (FSD) и Autopilot, предложенные компанией, пока не обеспечивают полную автономность вождения и требуют участия водителя.

В последнее время Tesla стала более осторожно формулировать свои заявления, называя систему FSD «под наблюдением», чтобы подчеркнуть, что автомобили пока не могут полностью управляться без участия человека.