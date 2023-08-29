Tesla успешно собрала 100 электропикапов Cybetruck. Спустя четыре года после анонса

По последним данным, компания уже собрала более 100 экземпляров этого автомобиля на своём суперзаводе в Техасе.

Скорость производства значительно увеличилась, и это может означать, что время поставки данной модели всё ближе. И это крайне важный момент, учитывая, что количество предзаказов на Cybertruck уже превысило 1,96 млн.

На данный момент только на задатках компания заработала порядка $2 млрд.

Стоит отметить, что сроки поставок электропикапа неоднократно откладывались, что делает его «королем задержек» в линейке Tesla. Согласно информации от поставщиков, Tesla планирует производить 375 тыс Cybertruck в год.

А это значит, что для выполнения всех предзаказов потребуется по крайней мере пять лет.