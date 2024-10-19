Tesla увеличила скорость беспроводной зарядки роботакси Cybercab

Во время прямой трансляции Маск обсуждал возможности беспроводной зарядки Cybercab. Он также рассказал о дизайне беспроводного зарядного устройства Cybercab.

По словам Маска, роботакси не будет оснащено портом NACS. Это коннектор для обеспечения быстрой зарядки электромобилей и Североамериканский стандарт зарядки.

Роботакси будет заряжаться посредством беспроводной зарядки. Причём Tesla увеличила скорость зарядки до 19 кВт, что озадачило многих энтузиастов и поклонников Tesla. Как отмечает портал Teslarati, 19 кВт — малая часть скорости, предлагаемой зарядными устройствами Supercharger, и это совсем немного быстрее, чем настенный коннектор Tesla для домашней зарядки, который может обеспечить до 11,5 кВт. «Для сравнения, настенный коннектор Tesla мощностью 11,5 кВт может обеспечить до 44 миль пробега за час зарядки, согласно официальному сайту компании», — сказано в материале.

При этом Маск ничего не сказал о размере батареи Cybercab, хотя есть предположения, что роботакси будет оснащено небольшим блоком для оптимизации расходов энергии. К тому же недавно Tesla выложила рендер Cybercab с блоком батарей, состоящим из 4680 элементов.

Кроме того, один из аналитиков предположил, что Cybercab может быть оснащена батареями LFP 4680.