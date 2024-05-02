Tesla уволила руководство и большую часть подразделения зарядных станций

Разумеется, от этого решения «все в шоке», в том числе и руководство подразделения Supercharger в лице Ребекки Тинуччи, которое в полном составе тоже уволено. Всего в этом подразделении работало 500 человек, большая часть этих людей росчерком пера оказалась на улице. Кроме того, уволен Дэниэл Хо, отвечавший за развитие моделей Model S, 3 Y; «ушли» из компании и сотрудников отдела публичной политики.

В соцсети Х Маск объяснил своё решение тем, что по всему миру установлено около 45 тысяч станций Supercharger, поэтому разработка в том объёме, в котором работы шли до последнего времени, пока не нужна. Вместо этого Tesla сосредоточится на обеспечении стопроцентной работоспособности и безотказности существующих станций, а также на расширении мощностей, которые компания успела развернуть.

Как сообщается, ситуацией обеспокоены не только инвесторы, но и клиенты: Toyota и GM выразили обеспокоенность возможной нестабильностью дел у Tesla. Однако Маск прокомментировал опасения клиентов, объяснив, что все решения назрели и ничего страшного для заказчиков не происходит: их электромобили и дальше будут обеспечены станциями и необходимыми мощностями.

Аналитики разошлись в оценках решений главы Tesla: авторитетное издание Electrek говорит о том, что Маск делает всё для полной потери доверия к себе, а отраслевой аналитик Карл Брауер, напротив, уверен, что Маск ясно понимает, что и зачем делает, поскольку именно зарядные станции — главное бизнес-направление Tesla.