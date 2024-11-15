Tesla уже в шестой раз отозвала Cybertruck с момента выпуска этих пикапов

Опубликовано 15 ноября 2024, 07:301 мин.
Tesla уже в шестой раз отозвала Cybertruck с момента выпуска этих пикаповНа этот раз из-за неисправности инвертора привода
Компания Tesla объявила об отзыве 2431 электропикапа Cybertruck, в том числе некоторых машин 2024 года выпуска, произведённых в период с 6 ноября 2023 года по 30 июля 2024 года. Причина отзыва — неисправный инвертор привода.
Срочный отзыв электромобилей обусловлен риском аварийных ситуаций из-за того, что неисправный инвертор не вырабатывает крутящий момент и педаль акселератора становится бесполезной, так как теряется тяга.
Как отмечает TechCrunch, это уже шестой отзыв Tesla Cybertruck с начала серийного выпуска этой модели.
«Если инвертор перестаёт вырабатывать крутящий момент, водитель теряет возможность передавать крутящий момент на автомобиль с помощью педали акселератора, что приводит к потере тяги и может увеличить риск столкновения», — сказано в отчёте Tesla.