Tesla уже в шестой раз отозвала Cybertruck с момента выпуска этих пикапов

Срочный отзыв электромобилей обусловлен риском аварийных ситуаций из-за того, что неисправный инвертор не вырабатывает крутящий момент и педаль акселератора становится бесполезной, так как теряется тяга.

Как отмечает TechCrunch, это уже шестой отзыв Tesla Cybertruck с начала серийного выпуска этой модели.

«Если инвертор перестаёт вырабатывать крутящий момент, водитель теряет возможность передавать крутящий момент на автомобиль с помощью педали акселератора, что приводит к потере тяги и может увеличить риск столкновения», — сказано в отчёте Tesla.