Tesla вернется в суд из-за фатального ДТП с участием автопилота

В марте 2018 года владелец Tesla Model X Вей «Уолтер» Хуанг погиб в результате столкновения с барьером на автостраде 101 в Калифорнии при включенной системе автопилота.

Расследование национального управления по безопасности транспорта позже выявило, что и отвлеченное вождение, и автопилот были причинами происшествия. Семья погибшего подала в 2019 году иск о неправомерной смерти, утверждая, что у Tesla не было должных средств безопасности, таких как автоматическое торможение.

Представители семьи Хуанга задали вопросы свидетелям из Tesla о том, знала ли компания, что водители могут не следить за дорогой, используя автопилот. Ссылаясь на электронное письмо 2016 года, они утверждают, что высокопоставленный сотрудник Tesla признал, что, используя эту функцию, он был так увлечен делами, что пропускал свои выходы.