Tesla вернула круглый руль в некоторые модели своих электромобилей

В феврале 2022 года Tesla пошла навстречу клиентам и вернула круглый руль вместо рычага, хотя по факту заказать такой руль было всё равно нельзя. Водители были вынуждены сами устанавливать круглый руль.

Теперь же при заказе электромобиля Tesla моделей Model S и Model X клиент может сразу выбрать круглый руль. Это никак не отразится на цене, но может повлиять на срок доставки машины будущему владельцу.

Кроме того, в обновлённых электрокарах Tesla убраны подрулевые переключатели. На данный момент их функции реализованы через кнопки на ступице руля с системой обратной связи. На одной их последних конференций Илон Маск объяснил это нововведение тем, что скоро электромобили Tesla научатся автономно переключаться между режимами, включать поворотники и использовать многие другие функции. При этом рулевое колесо может значительно сократить обзор для автовладельцев.