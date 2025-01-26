Tesla вместе с китайскими автопроизводителями засудит Евросоюз из-за тарифов

Как отмечает портал Teslarati, Tesla имеет завод Gigafactory Shanghai в Китае, где производит EV для местного и глобального рынков, включая европейские страны. Иск связан с тем, что ЕС установил пошлины на китайские электромобили, наименьшая из которых составляет 8%.

Другие автопроизводители, включая SAIC, оказались подвержены 35% пошлинам, что в итоге вызвало возмущение и стало причиной иска. Как отмечается, Еврокомиссия утверждает, что «в результате годичного антисубсидиарного расследования регулятор собрал доказательства поддержки Пекином китайской электромобильной промышленности для занятия ведущих позиций в мире».

«Еврокомиссия считает, что у неё больше доказательств, чем у США и Канады, которые применяют 100% пошлину на электромобили, произведённые в Китае. Tesla требует снятия пошлин», — отмечает источник.