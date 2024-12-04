Tesla внезапно приостановила производство электропикапа Cybertruck

Опубликовано 04 декабря 2024, 03:451 мин.
Tesla внезапно приостановила производство электропикапа CybertruckПричина может быть в снижении спроса на модель
На гигафабрике Tesla в Остине, штат Техас, внезапно приостановили сборочную линию для производства электропикапа Cybertruck. Официальной информации от производителя пока нет.
Производство приостановлено со 2 декабря, простой продлится до 6 декабря: в этот день производство должно возобновиться. О приостановке сборки Cybertruck стало известно не из официальных релизов Tesla, а из внутренних объявлений на заводе: рабочим разрешили не выходить на работу три-четыре дня.
Причины приостановки производства также неизвестны. Предполагается, что дело в ослабевающем спросе на Cybertruck. Была запланирована продажа не менее 2 млн электропикапов — компания получила такое число предзаказов. Но сейчас становится всё более очевидным снижение интереса к модели.