Tesla внезапно приостановила производство электропикапа Cybertruck

Производство приостановлено со 2 декабря, простой продлится до 6 декабря: в этот день производство должно возобновиться. О приостановке сборки Cybertruck стало известно не из официальных релизов Tesla, а из внутренних объявлений на заводе: рабочим разрешили не выходить на работу три-четыре дня.

Причины приостановки производства также неизвестны. Предполагается, что дело в ослабевающем спросе на Cybertruck. Была запланирована продажа не менее 2 млн электропикапов — компания получила такое число предзаказов. Но сейчас становится всё более очевидным снижение интереса к модели.