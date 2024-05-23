Tesla вновь заявила о безопасности автопилота, но данные рисуют другую картину

Во-первых, Autopilot используется в основном на автомагистралях — статистически более безопасных дорогах по сравнению с городскими улицами и неразделенными дорогами, включенными в национальные данные по авариям. Во-вторых, те же данные охватывают все автомобили, включая грузовики и старые модели, которые могут быть более подвержены авариям.

Отчеты о безопасности Tesla, возобновленные после годичного перерыва, служат для продвижения Autopilot, несмотря на продолжающиеся противоречия, отмечает издание. К ним относятся судебные иски и федеральные расследования, связанные с авариями со смертельным исходом, в которых участвовал Autopilot. Только NHTSA расследует более 50 таких инцидентов и недавно начало новое расследование в отношении программного исправления, которое Tesla выпустила для миллионов автомобилей.