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Авто
Опубликовано 23 мая 2024, 22:11
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Tesla вновь заявила о безопасности автопилота, но данные рисуют другую картину

В чем заключаются противоречия
Tesla опубликовала новые данные, утверждающие, что ее система помощи водителю Autopilot значительно безопаснее традиционных автомобилей. По их данным, на 7,63 миллиона миль пробега с включенным автопилотом приходится одна авария, в то время как в среднем по США — одна авария на 670 000 миль. Однако у этих данных есть существенные ограничения, пишет Gizmodo.
Tesla вновь заявила о безопасности автопилота, но данные рисуют другую картину
© Jp Valery

Во-первых, Autopilot используется в основном на автомагистралях — статистически более безопасных дорогах по сравнению с городскими улицами и неразделенными дорогами, включенными в национальные данные по авариям. Во-вторых, те же данные охватывают все автомобили, включая грузовики и старые модели, которые могут быть более подвержены авариям.

Отчеты о безопасности Tesla, возобновленные после годичного перерыва, служат для продвижения Autopilot, несмотря на продолжающиеся противоречия, отмечает издание. К ним относятся судебные иски и федеральные расследования, связанные с авариями со смертельным исходом, в которых участвовал Autopilot. Только NHTSA расследует более 50 таких инцидентов и недавно начало новое расследование в отношении программного исправления, которое Tesla выпустила для миллионов автомобилей.

Источник:Gizmodo
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Tesla
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#автопилот
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#электромобиль