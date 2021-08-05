Tesla во второй раз за месяц увеличила цену на Model S и сдвинула сроки поставки электромобиля

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Сегодня в 09:29
Tesla во второй раз за месяц увеличила цену на Model S и сдвинула сроки поставки электромобиляПричём рост цены получился достаточно ощутимым
Tesla Model S сложно назвать доступным электромобилем. Ещё до рестайлинга цена автомобиля начиналась от 69 420 долларов. Теперь же, после второго повышения стоимость за месяц, она и вовсе увеличилась до 89 990 долларов.
Что самое обидное, Model S не только стал стоить на 5000 долларов дороже, но и будет доступен позднее. Так, если при цене в 84 990 долларов автомобиль обещали поставить в период с февраля по март, то после подорожания и поставки сдвинулись до апреля 2022 года, пишет Electrek.
Причиной увеличения ценника называется рост стоимости материалов и комплектующих, необходимых при производстве электромобиля. При этом, стоит отметить, Model 3 и Model Y обычно дорожали на 500 долларов за «один подход».