Tesla во второй раз за месяц увеличила цену на Model S и сдвинула сроки поставки электромобиля

Что самое обидное, Model S не только стал стоить на 5000 долларов дороже, но и будет доступен позднее. Так, если при цене в 84 990 долларов автомобиль обещали поставить в период с февраля по март, то после подорожания и поставки сдвинулись до апреля 2022 года, пишет Electrek.