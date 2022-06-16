Tesla возглавила американский список автопилотов-виновников в авариях

На первом месте расположилась Tesla. Судя по отчёту, чуть меньше, чем за последний год, с участием автомобилей Tesla произошло 273 аварии. Речь идёт о тех случаях, когда автопилот был включён.

Для сравнения, ближайший «конкурент» компании в этом плане Honda, расположившийся на втором месте, столкнулся лишь с 90 случаями аварий. Третье место досталось Subaru с 10 инцидентами: