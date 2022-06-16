Tesla возглавила американский список автопилотов-виновников в авариях

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Tesla возглавила американский список автопилотов-виновников в аварияхВряд ли это сделает авто компании более привлекательными для покупателей
Специалисты Национальное управления безопасностью движения на трассах министерства транспорта США (NHTSA) представили свой свежий отчёт. В нём они собрали компании, лидирующие по числу аварий автомобилей с использованием автопилота.
На первом месте расположилась Tesla. Судя по отчёту, чуть меньше, чем за последний год, с участием автомобилей Tesla произошло 273 аварии. Речь идёт о тех случаях, когда автопилот был включён.
Для сравнения, ближайший «конкурент» компании в этом плане Honda, расположившийся на втором месте, столкнулся лишь с 90 случаями аварий. Третье место досталось Subaru с 10 инцидентами:
Напомним, что чуть ранее в Сети появилась информация о неудачах Tesla в инвестициях в Bitcoin. Сообщается, что на том автопроизводитель потерял почти 600 млн долларов.