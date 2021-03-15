Tesla впервые опубликовала видео с движущимся электрогрузовиком Tesla Semi

Несмотря на это, компания Илона Маска явно продолжает работать над ним. Так, накануне в Twitter-аккаунте Tesla появилось видео, демонстрирующее очередной прототип электрического грузовика на испытательном треке.

Что интересно, ранее, в феврале 2021 года, энтузиасты уже публиковали видео, на котором запечатлели Tesla Semi на дороге общего пользования. Тогда автомобиль везли где-то в Калифорнии, недалеко от завода во Фримонте. Но в свежем ролике, в отличие от остальных, устройство наконец-то едет самостоятельно.