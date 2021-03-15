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Tesla впервые опубликовала видео с движущимся электрогрузовиком Tesla Semi
Раньше автомобиль можно было заметить лишь на чьём-то прицепе
Проект первого электрогрузовика Tesla — Tesla Semi — получился достаточно сложным для компании. Автомобиль, производство которого должно было начаться ещё в 2020 году, не только практически ни разу не показали в действии, но ещё и перенесли по итогу на 2021 год.
Несмотря на это, компания Илона Маска явно продолжает работать над ним. Так, накануне в Twitter-аккаунте Tesla появилось видео, демонстрирующее очередной прототип электрического грузовика на испытательном треке.
Что интересно, ранее, в феврале 2021 года, энтузиасты уже публиковали видео, на котором запечатлели Tesla Semi на дороге общего пользования. Тогда автомобиль везли где-то в Калифорнии, недалеко от завода во Фримонте. Но в свежем ролике, в отличие от остальных, устройство наконец-то едет самостоятельно.