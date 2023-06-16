Tesla впервые покрасила Cybertruck в камуфляж, чтобы скрыть дизайн автомобиля

Но несмотря на всё это, компании Илона Маска не чуждо ничего человеческого. Например, стало известно, что на дорогах Пало-Альто был замечен обёрнутый в камуфляж тестовый прототип Tesla Cybertruck. Ранее автомобиль демонстрировали вполне открыто.

Сообщается, что камуфляжная плёнка была полностью обёрнута вокруг электропикапа, что отличается от привычного подхода компании, не скрывающей детали своих испытательных машин.

Хотя подробности об изменениях в дизайне или функциях Cybertruck остаются неизвестными, многие прохожие проявили немалый интерес к автомобилю.В том числе доставая телефоны, чтобы сделать снимки.

Отметим, что камуфляж новинки Tesla, выполненный в пустынном стиле, привлекает внимание своим стильным дизайном.