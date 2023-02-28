Tesla временно прекратила установку автопилота на свои электромобили из-за давления регуляторов

Tesla временно прекратила установку автопилота на свои электромобили из-за давления регуляторовНо в будущем она хочет вернуться к её раскатыванию на авто
Представители Tesla объявили о приостановке развёртывания бета-версии программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) в США и Канаде.
Фото: TIME
Сообщается, что виной всему — предупреждение Федеральных регуляторов безопасности о том, что софт FSD может привести к тому, что автомобили начинают вести себя небезопасно на перекрёстках. Из-за этого они могут стать причиной аварий.
В Tesla заявили, что пока что установка FSD на электромобили бренда будет приостановлена. Решение останется в силе до тех пор, пока компания не выпустит обновление программного обеспечения, устраняющее проблему.
Напомним, что тестовая версия FSD — это усовершенствованная система помощи водителю, стоимость которой составляет 15 000 долларов. Ранее в этом месяце компания Tesla объявила об отзыве части выпущенных Model S, Model X, Model 3 и Model Y.
В общей сложности, данное мероприятие затронуло до 362 758 автомобилей, оснащённых данным программным обеспечением.