Tesla временно прекратила установку автопилота на свои электромобили из-за давления регуляторов

Сообщается, что виной всему — предупреждение Федеральных регуляторов безопасности о том, что софт FSD может привести к тому, что автомобили начинают вести себя небезопасно на перекрёстках. Из-за этого они могут стать причиной аварий.

В Tesla заявили, что пока что установка FSD на электромобили бренда будет приостановлена. Решение останется в силе до тех пор, пока компания не выпустит обновление программного обеспечения, устраняющее проблему.

Напомним, что тестовая версия FSD — это усовершенствованная система помощи водителю, стоимость которой составляет 15 000 долларов. Ранее в этом месяце компания Tesla объявила об отзыве части выпущенных Model S, Model X, Model 3 и Model Y.

В общей сложности, данное мероприятие затронуло до 362 758 автомобилей, оснащённых данным программным обеспечением.