Tesla вспомнила о фантастическом Roadster, выпуск которого задерживается на 5 лет

Тем не менее, как отмечают инсайдеры из Electrek, компания начала говорить о Roadster после того, как провалила все сроки по выпуску машины, — некие планы у вендора всё же есть. Эта модель позиционируется как «последний лучший автомобиль для водителя» перед наступлением эры автономных транспортных средств. Такую концепцию в 2017 году озвучил Маск.

Изначально Roadster должен был иметь запас хода до 1000 км и разгоняться до 97 км/ч за 1,9 секунды. Однако во время выступления на X Takeover директор отдела разработки транспортных средств Tesla Ларс Морави сообщил о серии технических демонстраций для Илона Маска и пересмотре концепции автомобиля. По словам менеджера, после презентации Маск «воодушевился».

Проблемы, связанные с Roadster, начались у Tesla после того, как компания столкнулась с финансовыми обязательствами перед клиентами, которые оформили предзаказы на сумму от $50 000 до $250 000. Компания также обещала бесплатные Roadster участникам реферальной программы, но ни того, ни другого выполнено не было.

Кроме того, рынок электромобилей значительно изменился, и амбициозные планы Маска по созданию «лучшего электрического спорткара» выглядят менее впечатляющими на фоне конкурентов.