Tesla второй раз за год перенесла старт массового производства электропикапа Cybertruck

И вот, как пишет Electrek, у Маска состоялся свежий разговор с сотрудниками Tesla. В нём предприниматель поделился информацией, согласно которой массовое производство электромобиля стартует не раньше 2023 года.

Связано это с тем, что Cybertruck «напичкан» множеством новейших технологий. При этом глава Tesla в очередной раз подметил, что электропикап — уникальный продукт. Он сравнил его со «сбоем в “Матрице”».

Напомним, что на август 2021 года грядущему автомобилю удалось набрать 1,2 млн предзаказов. При этом как минимум на старте данная опция была доступна всем, кто оставит депозит в размере 100 долларов (около 7,3 тыс рублей). Эта сумма в дальнейшем пойдёт в счёт оплаты полной стоимости электропикапа.