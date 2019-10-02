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Сегодня 13:18
Tesla выкупила компанию для создания такси с автопилотом
Теперь автомобили, выпущенные компанией Илона Маска, смогут стать полностью автономными
В сети появилась информация о том, что производитель электромобилей Tesla приобрел стартап под названием DeepScale. Основной специализацией новоприобретенной компании была разработка систем для транспортных средств, основанных на компьютерном зрении. По мнению экспертов, подобная покупка может позволить вывести автопилот Tesla на новый уровень и превратить популярные модели электрокаров в полноценные роботакси.
По словам одного из основателей DeepScale Форрест Иандола, его компания сумела разработать новый способ крайне эффективного использования нейросетей, используя при этом очень недорогие сенсоры и процессоры, способные улучшить “зрение” автомобилей. Технология, разработанная в стенах компании Иандола, способна картировать и планировать маршрут, благодаря чему у автомобилей появляется возможность “переваривать” данные, необходимые для автоматического вождения.
В свою очередь глава Tesla Илон Маск заявил, что теперь выпускаемые его компанией электромобили оснащены абсолютно всем необходимым железом для полностью автономного вождения.
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