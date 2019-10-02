Tesla выкупила компанию для создания такси с автопилотом

По словам одного из основателей DeepScale Форрест Иандола, его компания сумела разработать новый способ крайне эффективного использования нейросетей, используя при этом очень недорогие сенсоры и процессоры, способные улучшить “зрение” автомобилей. Технология, разработанная в стенах компании Иандола, способна картировать и планировать маршрут, благодаря чему у автомобилей появляется возможность “переваривать” данные, необходимые для автоматического вождения.

В свою очередь глава Tesla Илон Маск заявил, что теперь выпускаемые его компанией электромобили оснащены абсолютно всем необходимым железом для полностью автономного вождения.