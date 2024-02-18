Tesla выпустила обновление для защиты аккумуляторов в слишком холодную погоду

В начале 2024 года в Чикаго десятки электрокаров Tesla оказались обездвижены в силу внезапных заморозков. Многие водители не выполняли рекомендации Tesla по борьбе с экстремальными холодами и оказались неготовы к внезапно возникшим погодным условиям.

У множества машин переохладились батареи, из-за чего не помогал даже поддув, хотя и сами тепловые насосы часто не включались. Владельцы электромобилей столкнулись и с замёрзшими зарядными портами.

Вышедшее обновление предполагает исправление таких ошибок. В примечаниях к обновлению сказано, что порт зарядки начнёт автоматически размораживаться, когда водитель воспользуется навигационным функционалом Tesla, чтобы добраться до зарядной станции. Также благодаря обновлению электрокар будет сообщать водителю о том, сколько времени пройдёт до того момента, когда батарея достаточно прогреется для быстрой зарядки Supercharger.