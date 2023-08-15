Tesla выпустила ухудшенные электромобили Model S и Model X, но снизила на них цену

Новые комплектации позволяют потенциальным покупателям сэкономить до $10 000, но при этом им придётся пожертвовать запасом хода.

После рестайлинга 2021 года, Tesla ввела в ассортимент комплектаций Model S и Model X версию Standard Range. Начальная стоимость Model S составляет $78 490, а Model X — $88 490.

Однако Model S теперь может проехать на одной зарядке всего 512 км вместо прежних 648 км, а время разгона до 96 км/ч увеличилось с 3,1 до 3,7 секунды.

Кроссовер Model X в новой комплектации может разогнаться до 96 км/ч за 4,4 секунды и проехать около 430 км. В более дорогой версии эти показатели составляют 557 км и 3,8 секунды соответственно.

Способ, которым Tesla ограничивает запас хода у новых версий, пока неизвестен. Однако ранее компания использовала программные ограничения для ёмкости батареи, позволяя клиентам разблокировать полный запас хода за дополнительную плату после определённого периода эксплуатации.