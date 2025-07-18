Tesla выпустит шестиместный EV Model Y L, но только для Китая

Электромобиль станет длиннее, выше и получит более длинную колёсную базу. Также были раскрыты характеристики трансмиссии, которые свидетельствуют о том, что электромобиль будет более мощным по сравнению с оригинальной Model Y.

Как сообщает китайский отраслевой портал Car News China, Model Y L — улучшенная версия Model Y, имеющая три ряда сидений, и может вместить до шести человек. Разрешение на продажу было получено от Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT). Tesla официально объявила, что новая модель Y L будет представлена в Китае осенью.

Согласно раскрытой информации, длина Model Y L — 4976 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1668 мм, колёсная база составляет 3040 мм. Отмечается, что длина колёсной базы новой модели на 150 мм больше, чем у пятиместной версии. Снаряжённая масса автомобиля составит 2088 кг, это на 96 кг больше, чем у пятиместной версии.

EV будет оснащён тройными аккумуляторами NMC от LG. Машина будет иметь полный привод (AWD) и два двигателя: один расположен спереди и развивает мощность 142 кВт, второй — сзади и развивает мощность 198 кВт. Суммарная пиковая мощность составит 340 кВт, или 456 л.с. Максимальная скорость электрокара — 201 км/ч.