Tesla закрывает все розничные магазины и обещает дешёвые электромобили

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил о новой стратегии по продажам компании. Tesla закроет большинство розничных магазинов и перейдёт полностью на онлайн-продажи.

Оставлены будут только точки с высокой посещаемостью. Но они перейдут в режим информационных и демонстрационных центров, а также выставочных галерей. За счёт этого будут снижены цены примерно на 6% в среднем.

Сегодня также была предложена версия Tesla Model 3 за 35 тысяч долларов. Такая цена и была обещана в 2016 году, но до этого момента продавались более дорогие версии от 43 тысяч и выше.

Во время конференц-звонка Илон Маск также сообщил журналистам, что можно ожидать ещё более дешёвые модели Tesla в ближайшие два-три года.