Tesla закупит камер и датчиков у Samsung на почти 500 миллионов долларов

В рамках свежего соглашения, корейских IT-гигант должен будет поставить компании Илона Маска новые фотосенсоры. Вместе с тем, пишет Electrec, Samsung также планирует поставлять Tesla новые светодиодные фары PixCell и датчики ISOCELL Auto 4AC.

Что интересно, ранее две компании уже имели опыт сотрудничества. Так, в некоторых электромобилях Tesla установлены аккумуляторы, как раз произведённые силами Samsung.

Напомним, что недавние утечки утверждают, что Cybertruck будет запущен в производство уже до конца 2021 года. Первый же анонс автомобиля случился ещё в далёком 2019 году.