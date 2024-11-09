Tesla запустила аренду электропикапа Cybertruck за $999 в месяц

Плата за аренду в месяц составит $999 при условии, что клиент сразу внесёт на счёт депозит в размере $7500 и оформит договор на три года. Кроме того, размер оплаты будет зависеть от версии Cybertruck, а также пробега в год: 16 тысяч км, 19 тысяч или 24 тысячи. За превышение Tesla будет взимать дополнительную плату в размере $0,25 за милю.

Tesla также сообщила, что предусмотрена комиссия 5% и за просрочку ежемесячных платежей, преждевременный разрыв договора и чрезмерный износ пикапа. При этом выкупить машину у компании нельзя.

Вероятно, аренда доступна только в США, поскольку никакой информации о других странах нет.