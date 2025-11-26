Tesla запустила полностью автономную сеть зарядных станций Supercharger

Эта станция работает полностью на солнечной энергии и не зависит от традиционной электросети. Для поддержки транспортных средств с прицепами Tesla использует мегапакеты и системы солнечных навесов. Весь строительный проект был завершён в «удивительно короткие сроки» для такого масштаба — менее чем за восемь месяцев.

Tesla официально объявила, что использует быстровозводимые конструкции для установки нагнетателей, что устраняет необходимость в бетонном фундаменте. Сборные конструкции упрощают процесс установки и повышают надёжность зарядной инфраструктуры.