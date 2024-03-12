Tesla запустила продажи уродливой палатки от дождя для Cybertruck

Опубликовано 12 марта 2024, 08:32
1 мин.
Tesla запустила продажи уродливой палатки от дождя для CybertruckПолучился небольшой провал
Помните футуристичный кемпер, красовавшийся на промо-фото Cybertruck в 2019 году? Илон Маск обещал, что Tesla выпустит палатку-тент как аксессуар для электропикапа, и вот, спустя пять лет, обещание выполнено.
Но не торопитесь радоваться. За время путешествия от рендеров к реальности палатка Cybertruck Basecamp преобразилась... не в лучшую сторону.
Вместо стильного минимализма с рендеров покупатели получили громоздкую конструкцию, больше похожую на надувной сарай, чем на уютное жилище.
«Уродливая», «нелепая», «разочарование» — такими эпитетами награждают палатку первые владельцы Cybertruck. А ведь за этот «шедевр» Tesla просит $2975!
Впрочем, не все так плохо. В комплект поставки входит установка (только в сервисных центрах Tesla), насос и ремокомплект.
Остается надеяться, что функциональность палатки окажется на высоте, ведь ее внешний вид уже стал мемом в сети.