Tesla запустила продажи уродливой палатки от дождя для Cybertruck

Но не торопитесь радоваться. За время путешествия от рендеров к реальности палатка Cybertruck Basecamp преобразилась... не в лучшую сторону.

Вместо стильного минимализма с рендеров покупатели получили громоздкую конструкцию, больше похожую на надувной сарай, чем на уютное жилище.