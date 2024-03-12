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Опубликовано 12 марта 2024, 08:32
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Tesla запустила продажи уродливой палатки от дождя для Cybertruck

Получился небольшой провал
Помните футуристичный кемпер, красовавшийся на промо-фото Cybertruck в 2019 году? Илон Маск обещал, что Tesla выпустит палатку-тент как аксессуар для электропикапа, и вот, спустя пять лет, обещание выполнено.

Но не торопитесь радоваться. За время путешествия от рендеров к реальности палатка Cybertruck Basecamp преобразилась... не в лучшую сторону.

Вместо стильного минимализма с рендеров покупатели получили громоздкую конструкцию, больше похожую на надувной сарай, чем на уютное жилище.

Tesla запустила продажи уродливой палатки от дождя для Cybertruck
© Cybertruck Owners Club

«Уродливая», «нелепая», «разочарование» — такими эпитетами награждают палатку первые владельцы Cybertruck. А ведь за этот «шедевр» Tesla просит $2975!

Впрочем, не все так плохо. В комплект поставки входит установка (только в сервисных центрах Tesla), насос и ремокомплект.

Остается надеяться, что функциональность палатки окажется на высоте, ведь ее внешний вид уже стал мемом в сети.

Источник:Cybertruck Owners Club
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Tesla Cybertruck
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#электромобиль
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#TESLA