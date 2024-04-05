Tesla запустила производство праворульных электромобилей в Германии

Это знаменует собой важный шаг для компании, которая, как ожидается, в скором времени выйдет на индийский рынок, третий по величине в мире.

Первые партии праворульных электромобилей Tesla, предназначенные для Индии, уже сошли с конвейера и, по прогнозам, будут отправлены в конце этого года.

Это значит, что производитель начал новую эру для электромобилей в стране с населением более 1 млрд человек, где Tesla планирует не только продавать свои автомобили, но и инвестировать в строительство зарядных станций и закупать местные комплектующие.

Почему Tesla выбрала Индию? В прошлом месяце индийское правительство снизило импортные пошлины на электромобили, при условии, что производители будут инвестировать в производство в стране.