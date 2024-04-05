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Авто
Опубликовано 05 апреля 2024, 09:03
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Tesla запустила производство праворульных электромобилей в Германии

Причем не для местного рынка
Tesla начала производство праворульных машин на своем заводе в Берлине.
Tesla запустила производство праворульных электромобилей в Германии
© Ferra.ru

Это знаменует собой важный шаг для компании, которая, как ожидается, в скором времени выйдет на индийский рынок, третий по величине в мире.

Первые партии праворульных электромобилей Tesla, предназначенные для Индии, уже сошли с конвейера и, по прогнозам, будут отправлены в конце этого года.

Это значит, что производитель начал новую эру для электромобилей в стране с населением более 1 млрд человек, где Tesla планирует не только продавать свои автомобили, но и инвестировать в строительство зарядных станций и закупать местные комплектующие.

Почему Tesla выбрала Индию? В прошлом месяце индийское правительство снизило импортные пошлины на электромобили, при условии, что производители будут инвестировать в производство в стране.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#электромобиль
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#TESLA