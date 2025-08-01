Tesla запустила роботакси в Сан-Франциско, но за рулем все еще человек

Как выяснилось, автомобили прибывают с водителем за рулем — в соответствии с текущими ограничениями. Несмотря на заявления Илона Маска о будущих поездках без водителей, в Калифорнии Tesla пока получила только один из трёх необходимых разрешений для запуска коммерческого сервиса беспилотных такси.

Это даёт право на перевозку пассажиров, но лишь с человеком за рулём.

Ранее аналогичный тест проводился в Остине, штат Техас, где в машине также присутствовал оператор безопасности.

Единственной компанией, которая в настоящий момент имеет полный набор разрешений на автономные поездки в Сан-Франциско, остаётся Waymo, принадлежащая Alphabet.

Тем не менее, Маск сохраняет амбициозные планы: он заявил инвесторам о намерении расширить сервис роботакси на Флориду, Неваду и Аризону. Когда Tesla перейдёт к полностью автономным поездкам — пока неясно.