Tesla запустила роботакси в США, но с «человеком, на всякий случай»

Формально Model Y управляется полностью автономно, но это временное решение, призванное обойти грядущие ограничения.

С 1 сентября в Техасе вступит в силу закон SB 2807, требующий получения специального разрешения для запуска беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Новый регламент не только обяжет компании подавать заявки в местный Департамент транспорта, но и позволит властям отзывать такие разрешения, а также потребует предоставлять полиции инструкции по взаимодействию с ИИ-машинами в экстренных ситуациях.

Таким образом, Tesla, запустив тестовые поездки уже сейчас, пользуется «окном» до вступления закона в силу. Но в ближайшие месяцы компании придётся решить юридические и технические вопросы, чтобы остаться на дорогах.

Новый закон затронет и других игроков, в том числе Waymo, которая также тестирует свои беспилотники в Остине.