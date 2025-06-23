Авто
Опубликовано 23 июня 2025, 08:52
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Tesla запустила роботакси в США, но с «человеком, на всякий случай»

Впрочем, в России такое уже давно есть
Tesla официально запустила сервис роботакси в Остине (штат Техас), но с оговоркой — на переднем сиденье каждой машины пока сидит человек-наблюдатель.
Tesla запустила роботакси в США, но с «человеком, на всякий случай»
© Ferra

Формально Model Y управляется полностью автономно, но это временное решение, призванное обойти грядущие ограничения.

С 1 сентября в Техасе вступит в силу закон SB 2807, требующий получения специального разрешения для запуска беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Новый регламент не только обяжет компании подавать заявки в местный Департамент транспорта, но и позволит властям отзывать такие разрешения, а также потребует предоставлять полиции инструкции по взаимодействию с ИИ-машинами в экстренных ситуациях.

Таким образом, Tesla, запустив тестовые поездки уже сейчас, пользуется «окном» до вступления закона в силу. Но в ближайшие месяцы компании придётся решить юридические и технические вопросы, чтобы остаться на дорогах.

Новый закон затронет и других игроков, в том числе Waymo, которая также тестирует свои беспилотники в Остине.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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