Tesla запустит сервис поездок и доставки. Пока управлять будут люди

Заявка была подана Калифорнийской комиссии по коммунальным услугам, и Tesla планирует привлечь водителей для реализации услуг по совместным поездкам. Источник объясняет, что заявка Tesla отличается от разрешения для транспортной компании (TNC), которое предоставляется организациям, оказывающим услуги транспорта за вознаграждение через приложения, такие как Lyft и Uber.

Если заявка Tesla будет одобрена, компания сможет участвовать в программе «Автономный транспорт для пассажиров». Однако в настоящее время Tesla не подала заявку на участие в программе автономных транспортных средств, и даже если бы заявка была одобрена, компания не смогла бы предлагать населению автономные транспортные средства без водителя.

При этом заявка Tesla — прямой удар по конкурентам, таким как Uber и Waymo, которые уже предлагают программы по совместным поездкам и автономным транспортным средствам. И здесь как раз раскрывается стратегия Tesla: после одобрения текущей заявки, Tesla получит разрешение того же типа, что и Waymo.