Tesla заявила об увеличении чистой прибыли за год почти в 30 раз

Так, за первые три месяца текущего года Tesla продала около 185 тыс автомобилей. При этом стоимость автомобилей увеличилась на 13%. Как пишет Интерфакс, общая квартальная выручка за январь-март достигла 10,39 млрд долларов (против 5,99 млрд долларов в 2020 году).

Что интересно, чистая прибыль Tesla также увеличилась, до 438 млн долларов. За год это значение выросло почти в 30 раз — с 16 млн долларов в 2020-м.

Отметим, что отчёт компании Илона Маска был опубликован на фоне крупного скандала. Несколько дней назад автомобиль Tesla попал в аварию, в которой погибли два человека. Ряд СМИ и экспертов заявляют о виновности в произошедшем автопилота ИТ-гиганта.