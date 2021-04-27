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Сегодня в 11:14
Tesla заявила об увеличении чистой прибыли за год почти в 30 раз
И всё это на фоне скандала вокруг аварии с участием электромобиля компании
Tesla отчиталась за первый квартал 2021 года. Оказалось, что производитель электрокаров заработал заметно больше, чем за аналогичный период 2020 года. Но это всё ещё меньше, чем от компании ждали эксперты рынка.
Так, за первые три месяца текущего года Tesla продала около 185 тыс автомобилей. При этом стоимость автомобилей увеличилась на 13%. Как пишет Интерфакс, общая квартальная выручка за январь-март достигла 10,39 млрд долларов (против 5,99 млрд долларов в 2020 году).
Что интересно, чистая прибыль Tesla также увеличилась, до 438 млн долларов. За год это значение выросло почти в 30 раз — с 16 млн долларов в 2020-м.
Отметим, что отчёт компании Илона Маска был опубликован на фоне крупного скандала. Несколько дней назад автомобиль Tesla попал в аварию, в которой погибли два человека. Ряд СМИ и экспертов заявляют о виновности в произошедшем автопилота ИТ-гиганта.