Тест пройден: бортовой компьютер Tesla успешно запустил улучшенную версию Crysis 3

Теперь же пользователи поделились роликом, на котором видно, что электромобиль Tesla успешно запустил ремастер Crysis 3. И это не удивительно!

Так, развлекательная система Tesla Model S и Model X оснащена процессором AMD Ryzen и графическим чипом Navi 23 — это железо обеспечивает автомобилю вычислительную мощность около 10 терафлопс. Это сравнимо с игровыми консолями Xbox Series X и PlayStation 5.