Toyota может заняться выпуском электромобилей Apple Car

Toyota может заняться выпуском электромобилей Apple CarЭпопея со странствиями Apple по автопроизводителям продолжается
Так, изначально выпускать условный Apple Car должны были специалисты Hyundai. Но как только эта информация стала общедоступной, корейской автогигант мгновенно открестился от проекта.
Затем, вроде как, Apple договорилась о выпуске электромобиля со своим поставщиком iPhone — компанией Foxconn. На этом разговоры на тему выбора партнёра по производству беспилотника вроде как завершились.
Но вот, внезапно, в сети появились свежие утечки. Как пишет DigiTimes, прямо сейчас представители Apple находятся в Азии. Главной целью «командировки» является налаживание контактов с Toyota.
Именно этого автогиганта купертиновцы хотят склонить к совместному выпуску Apple Car. По планам яблочной корпорации, случиться это должно в районе 2025 года, в то время как массовое производство и вовсе должно стартовать уже в 2024-м.