Toyota перевела популярную легковушку на солнечные батареи

Разработкой панелей, которые в итоге были установлены на автомобиль, занималась другая японская компания — Sharp Corp. Изначально данные панели были созданы для для спутников, а их толщина достигает всего лишь 0,03 мм. Аккумуляторы, которые преобразуют и накапливают энергию, полученных с солнечных панелей, находятся в багажнике Prius и делают автомобиль тяжелее примерно на 80 кг.

По словам экспертов компании, в солнечную погоду автомобиль может проехать дополнительные 56 км, используя энергию, полученную лишь при помощи солнечных панелей.