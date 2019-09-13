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Авто
Сегодня 12:50

Toyota перевела популярную легковушку на солнечные батареи

На дополнительном питании можно съездить на работу и обратно без бензина
Японский производитель автомобилей Toyota установила на капот, крышу и заднее стекло одной из самых популярных своих линеек автомобилей Prius солнечные панели. Правда, пока лишь в качестве эксперимента.

Разработкой панелей, которые в итоге были установлены на автомобиль, занималась другая японская компания — Sharp Corp. Изначально данные панели были созданы для для спутников, а их толщина достигает всего лишь 0,03 мм. Аккумуляторы, которые преобразуют и накапливают энергию, полученных с солнечных панелей, находятся в багажнике Prius и делают автомобиль тяжелее примерно на 80 кг.

По словам экспертов компании, в солнечную погоду автомобиль может проехать дополнительные 56 км, используя энергию, полученную лишь при помощи солнечных панелей.

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