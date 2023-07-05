Toyota пообещала разработать батарею для электромобилей с запасом хода 1,2 тысячи км

16:29, 05 июля 2023
1 мин.
Toyota пообещала разработать батарею для электромобилей с запасом хода 1,2 тысячи кмКомпании удалось упростить производство специального материала
Президент центра исследований и разработок Toyota в области углеродной нейтральности Кэйдзи Кайта рассказал о технологическом прорыве концерна, который позволит создать аккумулятор для электромобилей, принципиально отличающийся от текущих моделей.
Кайта заявил, что компании удалось упростить производство материала, необходимого для изготовления твердотельных батарей. Благодаря этому Toyota сможет в 2 раза уменьшить вес, размер и снизить стоимость аккумуляторов. Запас хода составит 1,2 тысячи км, зарядка до 100% будет занимать не более 10 минут.
Производитель надеется запустить серийное производство таких батарей в 2027-2028 годах.