Toyota пообещала разработать батарею для электромобилей с запасом хода 1,2 тысячи км

Кайта заявил, что компании удалось упростить производство материала, необходимого для изготовления твердотельных батарей. Благодаря этому Toyota сможет в 2 раза уменьшить вес, размер и снизить стоимость аккумуляторов. Запас хода составит 1,2 тысячи км, зарядка до 100% будет занимать не более 10 минут.

Производитель надеется запустить серийное производство таких батарей в 2027-2028 годах.