Toyota потеряла данные более 2 млн своих клиентов

Информации об использовании утечки хакерами нет, но в компании извинилась перед клиентами и заверили, что делают всё необходимое для изъятия данных из публичного доступа. Речь идёт о данных о местоположении автомобилей и их идентификационных номерах. Данные относятся к периоду с ноября 2013 года по апрель 2023.

Предварительная причина утечки — ошибки в настройках облачной системы Toyota.