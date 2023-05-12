Toyota потеряла данные более 2 млн своих клиентов

15:35, 12 мая 2023
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Toyota потеряла данные более 2 млн своих клиентовНо быстро начала изымать данные из интернета
Служба безопасности Toyota сообщила японским автовладельцам, являющимся пользователями приложений T-Connect и G-Link — аналогичного сервиса для автомобилей марки Lexus, что их данные попали в Сеть.
Информации об использовании утечки хакерами нет, но в компании извинилась перед клиентами и заверили, что делают всё необходимое для изъятия данных из публичного доступа. Речь идёт о данных о местоположении автомобилей и их идентификационных номерах. Данные относятся к периоду с ноября 2013 года по апрель 2023.
Предварительная причина утечки — ошибки в настройках облачной системы Toyota.