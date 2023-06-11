Авто
03:11, 11 июня 2023
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Toyota представила гоночный автомобиль на водороде

Но когда машина выйдет на трассу, неизвестно

Toyota представила концепт нового гоночного автомобиля на водороде GR H2. Разработкой машины занимается подразделение Toyota Gazoo Racing.

О характеристиках информации нет, кроме той, что благодаря водородному двигателю машина не будет загрязнять атмосферу, при этом будет проводить больше времени на трассе, а не на заправке.

GR H2 — разработка для участия в гонках «24 часа Ле-Мана» в новой категории автомобилей на водороде. Но когда машина выйдет на трассу, также неизвестно.

Источник:Engadget
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