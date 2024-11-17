Авто
Опубликовано 17 ноября 2024, 13:30
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Toyota представит на гонках Eneos Super Taikyu новую GR Corolla на водороде

С водородным насосом
Пресс-служба компании Toyota Motor Corporation сообщила, что в финале гонок ENEOS Super Taikyu Series 2024, проходящих 16-17 ноября на трассе Fuji Speedway, представит новинку — концепт-кар #32 ORC ROOKIE GR Corolla H2, работающий на жидком водороде. В том числе будет продемонстрирована установка, преобразующая водородный газ в электричество.
Toyota представит на гонках Eneos Super Taikyu новую GR Corolla на водороде

© Toyota

Новая концептуальная модель предусматривает использование отработанного «кипящего» газа, который образуется при испарении жидкого водорода. В пресс-релизе уточняется, что этот газ испаряется из жидкого водородного топлива, хранящегося в баке, под воздействием естественного тепла, поступающего извне.

Главным преимуществом жидкого водорода по сравнению с газообразным является его высокая энергетическая плотность, позволяющая хранить топливо в меньшем объёме. Но этот материал достаточно быстро испаряется в силу естественных процессов под воздействием тепла, что приводит к потерям топлива.

В процессе выделения водородного газа (парообразного водорода) он подаётся в небольшой пакет топливных элементов (FC stack), разработанный инженерами Toyota, где водород вступает в химическую реакцию, в результате которой вырабатывается электричество. Электроэнергию можно использовать для питания двигателя насоса жидкого водорода. И если это будет реализовано, то из отработанного газа можно будет получать электроэнергию, эквивалентную количеству, вырабатываемому небольшим генератором переменного тока, что приведёт к повышению энергоэффективности.

Эту установку Toyota представит в ходе официальной части гоночных соревнований. Там же будут объявлены условия сотрудничества.

Источник:Toyota
Автор:Андрей Кадуков
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