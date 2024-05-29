Toyota продолжит выпускать новые ДВС даже при переходе на электромобили

Сато отметил, что Toyota не смущает повсеместный переход конкурентов на электрические двигатели и разработку соответствующего ПО. И китайские, и другие японские производители стремятся к глобальному наполнению рынка EV, однако Toyota всё равно будет стремиться создать лучшие практики сочетания электрических силовых установок и ДВС.

И над таким двигателем Toyota уже работает. Сато рассказал, что компания разрабатывает новый рядный четырёхцилиндровый двигатель с низким рабочим объёмом. Выбор неслучаен: по словам менеджера, рядные четырёхцилиндровые двигатели имеют простую конструкцию и легко устанавливаются, «что позволяет им поддерживать разнообразный модельный ряд, от семейных до спортивных автомобилей».

Сато подчеркнул, что сочетание ДВС и EV позволит уменьшить размеры двигателя и лучше использовать уникальные характеристики каждого источника питания. Ожидается, что новый двигатель будет устанавливаться в новые гибридные и плагин-гибридные автомобили Toyota.

В ходе брифинга Сато вспомнил, как японские автопроизводители адаптировали новые технологии двигателей в 1970-х годах, когда загрязнение воздуха стало проблемой. Тогда также соблюдались строгие нормы выбросов. «До наступления 21 века задача создания первого поколения Prius, в основе которой лежала цель удвоения топливной эффективности, также была попыткой найти новое направление для двигателей», — рассказал менеджер.