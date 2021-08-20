Toyota сократит выпуск автомобилей на 40% из-за дефицита полупроводников

Как передаёт источник со ссылкой на представителей Toyota, в этом году планировалось выпустить на рынок 900 000 автомобилей, но из-за дефицита полупроводников и автозапчастей, объём будет сокращён на 40% и составит 500 000 единиц. Главная причина — резкое сокращение поставок полупроводников из Вьетнама. В стране введены чрезвычайные меры, при этом продолжается рост заболеваемости, из-за чего заводы простаивают и не могут выполнять заказы в полном объёме.

Отмечается, что из-за сбоя в поставках, Toyota выпустит в этом году меньше таких моделей, как RAV4, Lexus RX, Corolla, Prius и Camry. Будет частично сокращено производство на 14 японских заводах компании. А производство в Северной Америке, Китае, Европе и других регионах будет сокращено в общей сложности на 220 000 автомобилей.