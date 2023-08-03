Toyota ускорит разработку запчастей и технологий для электромобилей в Китае

По заявлениям генерального директора Toyota China Татсуро Уэды, компания стремится ускорить производство и нарастить объём электроприводов и других комплектующих для электромобилей разных классов — BEV, PHEV, HEV, FCEV.

По словам Уэды, Toyota стремится к углеродной нейтральности и предоставления китайским потребителям автомобилей лучшего качества. Под этим компания понимает «умные» кабины, «лучший пользовательский опыт за счёт дизайна внутреннего пространства и использования искусственного интеллекта, а также автономных систем вождения и расширенных функций безопасности, которые лучше соответствуют реальной ситуации в Китае».

«Китайский рынок растёт беспрецедентными темпами. Чтобы выжить в Китае, Toyota будет работать вместе с другими компаниями, реформируя наши методы работы и мышления. Содействуя местному развитию, в основе которого лежит IEM by TOYOTA, мы попытаемся разработать и предоставить конкурентоспособную продукцию, способную удовлетворить китайских клиентов в кратчайшие сроки. Кроме того, мы будем стремиться делиться результатами разработок и уроками, полученными в Китае, не только внутри страны, но и во всём мире», — отметил Татсуро Уэда.