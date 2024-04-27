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Авто
Опубликовано 27 апреля 2024, 10:30
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Toyota вложит $1,4 млрд в своё производство электромобилей в США

Компания развивает два завода
Японская компания Toyota вложит $1,4 млрд в строительство новой инфраструктуры и запуск новых производственных мощностей на своём втором заводе в США.
Toyota вложит $1,4 млрд в своё производство электромобилей в США
© Christina Telep / Unsplash

Второе американское предприятие, Toyota Motor Manufacturing, расположено в штате Индиана. Инвестиции предполагают создание «340 новых высококачественных рабочих мест». В настоящее время на заводе работают 7500 человек и ведётся сборка внедорожника Highlander, Lexus TX и других моделей. На этом предприятии Toyota планирует выпускать новый трёхрядный электрический внедорожник.

Первое американское предприятие, на котором Toyota запустила сборку электромобилей, — завод в Кентукки. На этом предприятии ведётся сборка второй линии моделей электрмобилей бренда. Toyota планирует производить на этих заводах различные типы электромобилей, расширяя линейку для удовлетворения потребительского спроса на одном из своих крупнейших рынков. Также в планах сборка аккумуляторных блоков.

Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#электромобиль
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#Toyota
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#сша
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#технологии