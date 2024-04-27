Toyota вложит $1,4 млрд в своё производство электромобилей в США

Второе американское предприятие, Toyota Motor Manufacturing, расположено в штате Индиана. Инвестиции предполагают создание «340 новых высококачественных рабочих мест». В настоящее время на заводе работают 7500 человек и ведётся сборка внедорожника Highlander, Lexus TX и других моделей. На этом предприятии Toyota планирует выпускать новый трёхрядный электрический внедорожник.

Первое американское предприятие, на котором Toyota запустила сборку электромобилей, — завод в Кентукки. На этом предприятии ведётся сборка второй линии моделей электрмобилей бренда. Toyota планирует производить на этих заводах различные типы электромобилей, расширяя линейку для удовлетворения потребительского спроса на одном из своих крупнейших рынков. Также в планах сборка аккумуляторных блоков.